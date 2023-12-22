Bu otu Krallar Kraliçeler İmparatorlar bile kullandı

Kaynak: Haber Merkezi
Bu otu Krallar Kraliçeler İmparatorlar bile kullandı
Yüzyıllara meydan okuyan bu ot bin derde deva. Kalbi koruyor, kanseri önlüyor, uzun yaşamın sırrı olarak görülüyor. İşte ayrıntılar...

İnsanoğlunun tarih boyunca en sık kullandığı otların başında Isırgan otu geliyor. Bu nedenle yıllardır tıp alanında da kabul görmüş bir ot türü....

Cildinize temas ettiğinde her ne kadar kaşıntı yapsa da müthiş yararları bulunuyor. Çay olarak tüketildiği biliniyor ancak yemeklerde de kullanılıyor. Peki ısırgan otu nelere iyi geliyor? İşte yanıtı:

İçeriği nedeniyle anti mikrobiyal ve antioksidan özelliklere sahip.
Ağrı kesici etkisi var.
Toksinleri vücuttan apar topar gönderiyor.
Böbrek taşının gözünün yaşına bakmıyor.
İdrar yollarını açıyor.
Solunum sıkıntısı çekenlere nefes oluyor.
Alerjiyi kesiyor.
Gut hastalığı olanlara şifa dağıtıyor.
Kireçlenme ve eklem ağrılarının tam bir baş belası.
Erkeklerin derdi prostata düşman oluyor.
Baş ağrısını anında kesiyor.
Kan dolaşımını düzenliyor
Kalbi koruyor.
Kanserli hücreleri önlüyor.
Anne sütünü artırıyor

ISIRGAN OTUNUN ZARARLARI VAR MI?

Her şey de olduğu gibi az yarar çoğu zarar. Isırgan otunu yüksek miktarda kullananlar midesi bulanıyor, terleme yapıyor, kusma olabiliyor az da olsa ishale yol açıyor

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