Bu otun adı kelek ama insana değil hastalıklara kelek atıyor

Doğada faydalı pek çok bitki bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de kelek otu.

Kelek otu, baklagillerden olan ve kokulu yonca olarak da bilinen bir bitkidir.

KELEK OTU NEDİR?

Türkiye'de de yetişen bu bitkinin gövdesi çok dallı, yaprakları saplı ve çiçekleri sarı renklidir. Bitkinin çiçekli ve yapraklı kısımları, bazı asitler ve uçucu yağ içerir.

FAYDALARI…

Kelek otu, romatizma, ishal, mide, sinir ve baş ağrısı gibi rahatsızlıklara iyi gelir.

NASIL KULLANILIR?

Bitkinin tohumları ve kurutulmuş yaprakları, sağlık için faydalıdır. Bunları çay olarak demleyerek veya kapsül şeklinde alarak tüketebilirsiniz.