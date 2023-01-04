Alkole zam

2023 yılı zamlarla geldi. Aklınıza gelen her şeye zam üstüne zam yapılmaya devam ediliyor. Zamlardan ağır içki grubunda bulunan viski de nasibini aldı.

Bugünden geçerli olmak üzere 35 lik Chivas Regal 305,00 TL’den 360,00 TL’ye, 50 lik Chivas Regal fiyatı 400,00 TL’den 475,00 TL’ye yükseldi. 70 lik Chivas Regal fiyatı 525,00 TL’den 625,00 TL’ye ve 100 lük Chivas fiyatı ise 735,00 TL’den 875,00 TL’ye çıktı.

İşte zam yapılmadan ve zamdan sonra bazı viski ve votka fiyatları: