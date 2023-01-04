4 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Alkole zam

Cumhurbaşkanı Erdoğan memurlara, memur emeklilerine ve diğer tüm emeklilere yüzde 30 zam yapılacağını açıklamasının ardından iğneden ipliğe her şeye zam gelmeye devam ediyor. Biradan sonra viskiye de zam yapıldı. 35 lik Chivas Regal 305,00 TL’den 360,00 TL’ye yükseldi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 14:10
Takip Et

Bu parayı verip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole zam

Alkole zam
+
Aa
-

2023 yılı zamlarla geldi. Aklınıza gelen her şeye zam üstüne zam yapılmaya devam ediliyor. Zamlardan ağır içki grubunda bulunan viski de nasibini aldı. 

Bugünden geçerli olmak üzere 35 lik Chivas Regal 305,00 TL’den 360,00 TL’ye, 50 lik Chivas Regal fiyatı 400,00 TL’den 475,00 TL’ye yükseldi. 70 lik Chivas Regal fiyatı 525,00 TL’den 625,00 TL’ye ve 100 lük Chivas fiyatı ise 735,00 TL’den 875,00 TL’ye çıktı.

İşte zam yapılmadan ve zamdan sonra bazı viski ve votka fiyatları:  

 

 

 

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Dede korkut
4.01.2023 14:17
Türkiye 1920ler amerikasına döner. Kaçak alkol satışı patlar alkol üreten çiftlikler ,her yerde Kaçak alkol satan mafyalar al caponeler türer.ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye asla araplaşmayacak.  
 
Yurttas
4.01.2023 14:15
Hökümet yatırım yapan,vergi veren,pers. calistirandan daha cok kazanıp keyfine göre harcama yapip TC vatandaşlarını fasfakir yapıyor.  
 
E
4.01.2023 14:15
Kaçakçılar avuçlarıni ovuyor  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
1
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿Hatayspor'dan flaş Volkan Demirel kararı: Kimse beklemiyordu
2
﻿Hatayspor'dan flaş Volkan Demirel kararı: Kimse beklemiyordu
﻿Hatayspor'dan flaş Volkan Demirel kararı: Kimse beklemiyordu
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
3
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
4
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
5
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
6
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Selcan Taşçı Sinan Ateş cinayetini açıkladı: Suikastın yapıldığı yer Ankara. Ülkenin başkenti. Devletin kalbi!
7
﻿Selcan Taşçı Sinan Ateş cinayetini açıkladı: Suikastın yapıldığı yer Ankara. Ülkenin başkenti. Devletin kalbi!
﻿Selcan Taşçı Sinan Ateş cinayetini açıkladı: Suikastın yapıldığı yer Ankara. Ülkenin başkenti. Devletin kalbi!
﻿Kastamonu Devrekani SYDV Geçici 1 personel alacak
﻿Kastamonu Devrekani SYDV Geçici 1 personel alacak
﻿Kastamonu Devrekani SYDV Geçici 1 personel alacak
﻿Hatay Hassa Öğretmenevi işçi alacak
﻿Hatay Hassa Öğretmenevi işçi alacak
﻿Hatay Hassa Öğretmenevi işçi alacak
﻿Eskişehir Estram 50 işçi alacak
﻿Eskişehir Estram 50 işçi alacak
﻿Eskişehir Estram 50 işçi alacak
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.