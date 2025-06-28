30 Haziran’da görülecek 38. Olağan Kurultay’a ilişkin yargı süreci ve partide yaşanan tartışmalarla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nefes yazarı Deniz Zeyrek’e konuştu. Özel, “Ne butlan olacak ne kayyum olacak. Olsa bile partiyi seçilmeyen kimseye teslim etmeyiz” diyerek parti içindeki ayrışmalara karşı net bir tavır sergiledi. Tartışmaların CHP’ye zarar verdiğinin altını çizen Özel, “Bu parti bir tek böyle geriletilebilir” dedi.

“MÜCADELE SADECE ONLAR İÇİN DEĞİL, AYNI ZAMANDA EKMEK MÜCADELESİDİR”

Özel, ayrıca İmamoğlu’na yönelik yargı sürecinin sadece bir kişi için değil, tüm ülke için özgürlük ve adalet mücadelesi olduğunu vurguladı. Özel, “Partinin tek gündemi İmamoğlu olmamalı” şeklindeki eleştirilere ise “Mücadele sadece onlar için özgürlük mücadelesi değil. Aynı zamanda ekmek mücadelesidir. Türkiye’nin ekmeğini küçülten, çifçinin borcunu büyüten, asgari ücretliyi üç emekliyi iki çeyrek altına muhtaç eden iktidara karşı verdiğimiz mücadeledir” şeklinde konuştu.

“PARTİSİNİ SEVEN KİM VARSA BU AKIL TUTULMASINDAN UZAK DURSUN”

CHP lideri, 30 Haziran’da mahkemeden butlan kararı çıkacağına dair bir algı oluşmasına da tepki gösterirken, “Ne butlan olacak ne kayyum olacak! Olsa dahi partiyi seçilmeyen kimseye teslim etmeyeceğiz. Ancak bu yapılanlar yüzünden olan partiye olacak. Partisini seven kim varsa bu akıl tutulmasından uzak dursun” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU MİTİNGİ ELEŞTİRİSİ GELMİŞTİ

CHP'de kurultay davasına dair çıkışıyla gündem olan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile ilgili "Miting veya eylemleri doğru bulmuyorum" sözlerini kullanmıştı. Bu sözlere İmamoğlu, "Bu sözler derinden yakar, tahammül edemem" demişti.