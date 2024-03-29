Bu resmi görenler gözlerine inanamadı. Gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansız

Dünyada en çok oynana bilgisayar oyunlarından biri olan Minecraft, oyuncuların materyaller toplayarak çeşitli araçlar ve eşyalar üretmesini sağlayan bir sandbox oyunu olarak biliniyor.

Özellikle çocuklar ve gençler tarafından oynanan Minecraf’ta bazı oyuncular yaratıcılığın sınırlarını zorluyor.

Minecraft’ın en büyük topluluklarından biri olan Cubed Community, paylaştığı görüntülerle oyunda yaratıcılığın sınırlarının nasıl zorlandığını gözler önüne serdi. Dünya çapında binlerce üyesi olan topluluk, Minecraf’ta kocaman bir şehir tasarladı.

Şehrin yaklaşık 6 yılda tasarlandığı öğrenildi.

Şehirde geniş yeşillikler ve kocaman binalar göze çarptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri görenler gerçeğinden ayırt edemedi.

DAHA ÖNCE DE YÜZÜKLERİN EFENDİSİ’NDEKİ AYRIKVADİ YAPILMIŞTI

Bir Minecraft oyuncusu daha önce de efsane fantastik seri Yüzüklerin Efendisi’nde bulunan en güzel mekanlardan biri olan Ayrıkvadi’yi tasvir etmişti.

“Salaamtom” adıyla bilinen oyuncu, Minecraft'taki kapsamlı üretim araçlarıyla ikonik Elf şehrini yeniden yaratmak için yaklaşık 10 saat harcadı.