Bu saatler arasında dışarı çıkmayın. AKOM’dan herkese uyarı geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bu saatler arasında dışarı çıkmayın. AKOM’dan herkese uyarı geldi

AKOM’dan İstanbul’da beklenen yüksek hava sıcaklığı ile ilgili uyarı geldi. Yapılan açıklamada 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğinin altı çizildi.

Meteoroloji’nin açıkladığı son hava tahminlerine göre ülke genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesi bekleniyor. Yapılan uyarıda Marmara, Ege ve Akdeniz’de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstüne çıkması bekleniyor.

İstanbul’da hava sıcaklığının 35 dereceye kadar yükselmesi beklenirken İzmir’de 40 dereceyi, Ankara’da ise en yüksek sıcaklığın 36 derece olması bekleniyor.

AKOM’DAN SAATLİ UYARI GELDİ

İstanbul’da beklenen yüksek hava sıcaklığı ile ilgili AKOM’dan uyarı geldi. AKOM, kentin Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgasının ektisi altına gireceğini kaydetti. Yapılan uyarıda kentte hava sıcaklığının 35 derecenin üstüne çıkmasının beklendiği vurgulandı. Sıcak hava dalgasının hafta sonu boyunca süreceği vurgulanırken, özellikle sıcaklığın en etkili olduğu 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşlı, hasta, hamile ve çocukların güneş altında uzun süre kalmamaları gerektiğinin altı çizildi.

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