Bu sapkınlığı durdurun

Discord isimli görüntülü ve yazılı mesajlaşma uygulamasında buluşan sapkınların kız çocuklarını tuzağa düşürerek cinsel istismarda bulundukları ortaya çıktı. Vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nı şikayet yağmuruna tuttu.

Discord isimli görüntülü ve yazılı mesajlaşma uygulamasında buluşan sapkınların kız çocuklarını tuzağa düşürerek cinsel istismarda bulundukları ortaya çıktı. Çocukları tehdit ederek, sapkın eylemlerde bulunduran bu sapıkların, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katleden Semih Çelik'e destek verdikleri, ölen genç kızlar hakkında da iğrenç mesajlar yazdıkları anlaşıldı. Bu sapkınlara tepki gösteren vatandaşlar ise Discord'un kapatılması için çağrı yaptı.

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz günlerde kan donduran bir vahşet gerçekleşti. Semih Çelik isimli cani, Eyüpsultan ilçesinde Ayşenur Halil'i Fatih Edirnekapı Surları'nda İkbal Uzuner'i katledip intihar etti. Discord isimli görüntülü ve yazılı mesajlaşma uygulamasında ise bu caniye destek veren sapkınların, özellikle kız çocuklarını tuzağa düşürerek cinsel istismarda bulundukları belirlendi.

Kız çocuklarını adres ve ailelerinin bilgileriyle tehdit ederek sapkın eylemlerde bulunduran ve paralarını gasp eden zanlılar, sosyal medyada ifşa edildi. X platformunda yayılan görüntülerde, çırılçıplak soyundurulan bir kızın ailesinin aranmaması karşılığında erkekler tarafından zorbalandığı gözlendi. Başka bir videoda ise 12 yaşında olduğu belirtilen bir kızın cinsel organına kolonya döktürülerek ateşle yaktırıldığı görüldü. Paylaşılan videoların yorumlarında da benzer zihniyette kullanıcıların çocukları zorbaladıkları gözlendi.

901 İLE BAŞLAYAN HESAPLARDAN PAYŞIYORLAR…

Ayrıca bu sapkınların, Discord üzerinden zorbaladığı çocukları '901' ile başlayan hesaplardan diğer sosyal medya platformlarında da paylaştıkları belirlendi.

DİSCORD KAPATILACAK MI?

Skandal görüntülerin ardından sosyal medya kullanıcıları, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nı şikayet yağdırdı. Cimer üzerinden de şikayetler yapıldı. Discord'un kapatılması talep edildi. Kaynak: sabah.com.tr