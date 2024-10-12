Bu şartları taşıyan öğretmenlere 10 bin TL ek maaş verilecek

Enflasyonun ve ekonomik krizin etkisinde kalan her kesimden vatandaş, geçinmenin yollarını ararken, yapılan yeni düzenleme ile birlikte bazı öğretmenler bir nebze de olsa rahatlayacak.

Artık uzman öğretmenlik için 10 yıl öğretmenlik hizmeti yapmak gerekecek. 10 yıl uzman öğretmen olarak görev yapanlara başöğretmen unvanı verilecek.

20 YILINI DOLDURAN BAŞÖĞRETMEN OLACAK

20 yılı dolduran öğretmenler ise doğrudan başöğretmen olacak. Daha önce uygulamaya konulan kariyer basamakları sınavı da kaldırıldı. Artık öğretmenlerin hizmet yılı esasına göre kariyerleri planlanacak. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yeni kanunla beraber yaklaşık 230 bin öğretmene başöğretmenlik verilecek. Bu öğretmenlere 10 bin TL’ye varan ek maaş ödemesi yapılacak.

ÖĞRETMENE KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA CEZALAR ARTTI

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlere karşı görevleri nedeniyle “kasten yaralama”, “tehdit”, “hakaret” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarının işlenmesi hâlinde cezalar yarı oranında yükseltilecek ve hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.