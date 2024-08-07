Bu şehirde 4 çeşit yemek 40 lira

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bu şehirde 4 çeşit yemek 40 lira

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasına göre, ‘Haydi Sofraya’ projesi kapsamında açılan restoranlarda, günlük hazırlanan menüler öğle ve akşam saatlerinde vatandaşlara sunuluyor. UNESCO’nun 'Yaratıcı Şehirler Ağı’nda yer alan Gaziantep’te, 4 çeşit yöresel yemeğin 40 liradan satıldığı restoranların sayısının artırılması hedefleniyor.

Kahraman Emmioğlu Sanat Merkezi’nde esnaf ve vatandaşların öğle yemeği ihtiyacını karşılayan ‘Haydi Sofraya’ noktasını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, restorandaki vatandaşlarla sohbet etti.

Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi, Düztepe Çamlık Kitap Kafe, Kahraman Emmioğlu Sanat Merkezi’nin alt katı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki kitap kafede hizmet veren dört noktaya, Nizip, Küsget ve Gaziantep Üniversitesi’nin de eklenmesi planlanıyor.

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