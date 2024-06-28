Bu şehirde denize girenler dikkat! Hepsi zehirli çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bu şehirde denize girenler dikkat! Hepsi zehirli çıktı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde havaların ısınmasıyla zehirli kahverengi (pusula) denizanası, kıyılarda görülmeye başlanırken, vatandaşlar arasında tedirginlik oluştu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir çok kıyıya yakın bölgelerde pusula denizanası görülmeye başlanırken, kumsalda çocukların oyun oynadığı yerin çok yakınında olması dikkatleri çekti.

Kahverengi" deniz anası" olarak bilinen pusula denizanalarının (chrysaora hysoscella) zehirli olması ve sıkça görülmesi vatandaşları tedirgin ederken, kırmızı renkte de olabilen pusula denizanasının mantara benzer şemsiyeli bir yapısı bulunuyor.

ÖLÜSÜ BİLE ZEHİRLİYOR

Şemsiyesi etrafında şeritlere sahip olan pusula denizanasının boyu yarım metreye kadar çıkabiliyor ve ölüsüne dahi dokunulması durumunda salgıladığı sıvı insan vücudunda tepkime oluşturarak, zehirlenme, deride ağrı, kızarıklık, kaşıntı, şişlik, yanma ve çeşitli izler oluşturabiliyor.

UYARILARI DİKKATE ALMAK GEREKİYOR

Çıplak ciltle temas edilmesi durumunda zehri nedeniyle pusula denizanası, pek sık olmamakla birlikte hayati tehlike de meydana getirirken, denizde yüzmeden önce yerel yetkililerin uyarılarını dikkate almak gerekiyor.

Ebeveynlerin çocuklarını kumsalda oyun oynarken gözlemlemesi ve gerekli önlemleri alması önem taşıyor.

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