Bu şehirde emeklilere toplu taşıma ve su faturası bedava oldu

10 bin TL ve altında maaş alan milyonlarca emekli enflasyon altında silindir gibi ezilmeye devam ediyor. Her açıklanan tasarruf paketinde aldıkları maaş daha da düşen emekliler "Bir çok ürünün yemeye yemeye tadını bile unuttuk. Tarif et deseler edemeyecek durumdayız. Hala bizden fedakarlık bekleyenlere diyecek lafımız yok" dedi.

Evlerine gelen fatura kağıtlarından hortlak gibi korktuklarını belirten emekliler "10 bin TL'ye elektrik, su, doğal gaz, telefon faturalarını mı ödeyelim. Ev karası mı verelim. Giyinelim mi yoksa pazara, markete mi harcıyalım. Karar vermekte zorlanıyoruz. Bize politikacılarımız akıl versin" dediler.

Emeklilerin yaşadığı zorlukları bilen Karabük belediyesi elinin taşın altına soktu. Bir belediye meclisi, şehirde yaşayan emeklilerden toplu taşıma ücreti ve su faturası almama kararı aldı. Düzünleme belediye meclisi tarafından kısa bir süre önce onaylandı.

Açıklanan destek paketine göre, şehirde yaşayan tüm emekliler artık toplu taşıma ve su kullanımından ücretsiz olarak yararlanacak. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, belediye meclisinin aldığı bu kararın emekliler için önemli bir adım olduğunun altını çizdi. Meclis tarafından oybirliğiyle kabul edilen bu karar, emeklilerin maddi yükünü bir nebze de olsa hafifletecek.