Bu şehirde Halk Ekmek fabrikası satılıyor. Ucuz ekmeği unutun

Bursa Yenişehir Belediye Başkanlığı, Yenişehir Ekmek Sanayi Anonim Şirketi'ndeki (YESAŞ) hisselerinin yüzde 43,6'sını ihaleyle satacağını açıkladı.

MHP’Lİ YÖNETİMİN BORÇLARI YÜZÜNDEN

Yerel basından Coşkun Saitoğlu'nun haberine göre, MHP'li önceki yönetimden kalan borçlarından dolayı iflasın eşiğine gelen YESAŞ Ekmek Fabrikası'nın hisselerinin satışı, belediyeye ait diğer bir kuruluş olan YOSAB'a devredilmesi maksadıyla gerçekleştirilmesi düşünülüyor.

Yenişehir Belediye Başkanlığı, YESAŞ'ın yüzde 43,6'lık hissesini 12 milyon 386 bin 531 lira bedelle satışa çıkaracak.

Satış, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 18’inci maddesi ve ihale şartnamesi kapsamında Açık Arttırma Usulüyle Blok olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Belediye Başkanı Ercan Özel, belediyenin diğer kuruluşu olan YOSAB'a devredilecek hisselerin, finansal sıkıntıların aşılması amacıyla önemli bir adım olduğunu söyledi.

YESAŞ Ekmek Fabrikası'nın hisselerinin satışına ilişkin ihale süreci, ekonomik sorunların çözümüne katkıda bulunmayı hedefliyor.