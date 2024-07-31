Bu şehirde Halk Ekmek fabrikası satılıyor. Ucuz ekmeği unutun

Düzenleme: Kaynak: Bursahakimiyet
Bu şehirde Halk Ekmek fabrikası satılıyor. Ucuz ekmeği unutun

Belediye borçlardan dolayı iflasın eşiğine gelen Halk Ekmek fabrikasının hisselerinin bir bölümü satışa çıkarıldı.

Bursa Yenişehir Belediye Başkanlığı, Yenişehir Ekmek Sanayi Anonim Şirketi'ndeki (YESAŞ) hisselerinin yüzde 43,6'sını ihaleyle satacağını açıkladı.

MHP’Lİ YÖNETİMİN BORÇLARI YÜZÜNDEN

Yerel basından Coşkun Saitoğlu'nun haberine göre, MHP'li önceki yönetimden kalan borçlarından dolayı iflasın eşiğine gelen YESAŞ Ekmek Fabrikası'nın hisselerinin satışı, belediyeye ait diğer bir kuruluş olan YOSAB'a devredilmesi maksadıyla gerçekleştirilmesi düşünülüyor.

Yenişehir Belediye Başkanlığı, YESAŞ'ın yüzde 43,6'lık hissesini 12 milyon 386 bin 531 lira bedelle satışa çıkaracak.

Satış, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 18’inci maddesi ve ihale şartnamesi kapsamında Açık Arttırma Usulüyle Blok olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Belediye Başkanı Ercan Özel, belediyenin diğer kuruluşu olan YOSAB'a devredilecek hisselerin, finansal sıkıntıların aşılması amacıyla önemli bir adım olduğunu söyledi.

YESAŞ Ekmek Fabrikası'nın hisselerinin satışına ilişkin ihale süreci, ekonomik sorunların çözümüne katkıda bulunmayı hedefliyor.

İlgili Haberler
Halk ekmek alanlara kötü haber. Zam bugünden itibaren geçerli
Son Haberler
Doğu Perinçek: İsmail Haniye bizim de şehidimiz Gündem
Doğu Perinçek: İsmail Haniye bizim de şehidimiz
Irak, Haniye'ye yönelik suikastı kınadı Dünya
Irak, Haniye'ye yönelik suikastı kınadı
SGK borcunu ilk ödeyen belediye belli oldu Ekonomi
SGK borcunu ilk ödeyen belediye belli oldu
Muğla ve Bursa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor Gündem
Muğla ve Bursa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Bir askerimiz Somali'de şehit oldu Gündem
Bir askerimiz Somali'de şehit oldu
DHA'da Celal Korkut’un yerine geçecek isim belli oldu Gündem
DHA'da Celal Korkut’un yerine geçecek isim belli oldu
TCMB'nin TL depo alım ihalesine teklif Ekonomi
TCMB'nin TL depo alım ihalesine teklif