Bu sene faiz ne oldu? Seneye ne olacak?

Faizler artırılmasın diye sonuna kadar direnildi. Sonuna tüm her şey kullanıldı. Faizi sebep enflasyonu sonuç gösterdiler. Ama para politikasında istikrarı sağlayamadılar.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aldığı kararlar ile ekonomik görünümde dalgalanmaları gündemimize getirdi.

Alınan kararlar enflasyonu düşürmediği gibi TL’de ki kayıpları daha da derinleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski Hazine ve Maliye Bakan’ı Nureddin Nebati’nin yönlendirme politikalarıyla TL’nin kayıp ivmesi hız kazanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “faiz sebep, enflasyon neticedir” tezini her fırsatta yinelerken, “Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada. Nas ortada olduğuna göre sana, bana ne oluyor?” diye açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Nebati ise enflasyonun belini kırmakta kararlı olduğunu dile getirmişti.

Gelen bu açıklamalar doğrultusunda ne enflasyon düştü ne TL’de değer kazanımı göründü. Aksine faiz arttı, enflasyon yükseldi ve kurda yeni rekor seviyeler kırıldı.

2023 senesinin ilk faiz kararı toplantısı 19 Ocak 2023 tarihinde yapıldı.

İlk toplantıya başkanlık eden Şahap Kavcıoğlu faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 9 seviyesinde sabit tuttu.

22 Haziran 2023 tarihinde ki toplantıya Hafize Gaye Erkan başkanlık ederek göreve başladı.

Başkan Erkan, faiz oranının yüzde 8,5’ten yüzde 15 seviyesine yükseltmişti.

23 Kasım 2023 tarihinde yapılan toplantıda faizler yüzde 35 seviyesinden yüzde 40 seviyesine yükseltildi.

Yılın son toplantısı 21 Aralık 2023 tarihinde yapılacak. Toplantıdan çıkacak karar piyasalar tarafından merakla bekleniyor.