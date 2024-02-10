Bu sokak röportajı efsaneleşecek! Milliyetçiyim deyip, parayla kimlik toprak satıyor

Rahime Sezgin
Bu sokak röportajı efsaneleşecek! Milliyetçiyim deyip, parayla kimlik toprak satıyor
Sokak röportajında konuşan bir vatandaş, ülkenin hem siyasetçilerini hem de halkı eleştirdi. Eleştiri, sosyal medyada gündem oldu.

Sokak röportajlarında konuşan vatandaşlar, söylemleriyle sık sık sosyal medyanın gündeminde oturuyor.

Bu kez de YouTube'ta yayın yapan Zeyrek TV'nin muhabirinin sokaktaki bir vatandaşla olan diyalogu çok fazla konuşuldu.

Sokak röportajında konuşan bir vatandaş, "Müslümanım diyorlar, gidip devlet-millet malını soyanlara oy veriyorlar", "Adam ben milliyetçiyim deyip, parayla kimlik, toprak satıyor. Buna milliyetçi diye oy veriliyor" ifadelerini kullandı.

Sokak röportajı veren vatandaşın sözleri şu şekilde:

"Elhamdülillah Müslümanım diyorlar, gidip devlet-millet malını soyanlara oy veriyorlar. 'Maide Suresi 5/38 der ki; Devlet-Millet malından bir iğne dahi çalan cehennemde yanacak. Devlet-millet malını çalanın elini kesin.' Laiklik bunu değiştirdi. Laikliğe dua edin. Bugün bu uygulansa, eli kolu olan siyasetçi kalmaz piyasada. Dini kullanarak halkı köleleştiren, kendi yolsuzluklarını örten ve halka korku veren bir sistem hakim dünyada. Adam ben milliyetçiyim deyip, parayla kimlik, toprak satıyor. Buna milliyetçi diye oy veriliyor. Kimsenin milliyetçilikten de dinden imandan da haberi yok. Herkes kendi dilinde ayetleri okursa eğriyi doğruyu iyi anlar. Bunlar, sığınmacıların kara kaşına kara gözüne meraklı değil. Çünkü Dünya Bankası, mülteci başına 1000 Euro alıyorlar, mülteciye aylık 460 Euro para ödüyorlar. Bu iktidar da mülteciler üzerinden para kazanıyor. Bunun faturasını da sana kesiyorlar. Markete gidiyorsun, poşet parası deyince zoruna gidiyor ama öbür taraftan 50 liralık elektrik yakıp 300 lira ödüyorsun, buna isyan etmiyorsun. İkisine de isyan et."

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