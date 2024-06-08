Bu tarihlerde bilet almak isteyenler dikkat! 1000 liraya sabitlendi ortalık karıştı

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan “Pandemi öncesinde günlük ortalama 2 bin 500 sefer yapılırken, bu sayı pandemi döneminde 700’lere kadar düştü. Ancak şimdi sefer sayıları yavaş yavaş artıyor ve İstanbul Otogarı’ndan geçen yıl 440 bin otobüs hareket etti” dedi.

12, 13, 14 ve 25 HAZİRAN İÇİN BİLETLER TÜKENDİ

Özcan, bayram öncesinde yaşanan yoğun talebe dikkat çekerek, “Özellikle 12, 13, 14 ve 25 Haziran tarihlerinde şimdiden yer bulmak mümkün değil. Ancak ek seferlerle bu sorunu aşmayı planlıyoruz. Bayramın 9 gün olması, sektörümüz için de bir rahatlama sağlayacak” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL-ANKARA 1000 LİRAYA SABİTLENDİ

Bilet fiyatları konusunda da açıklamalarda bulunan Özcan, “Vatandaşlarımız bayram dönemlerinde fiyatların arttığını düşünüyorlar, ancak bilet fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değil. Örneğin, İstanbul-Ankara arası bilet fiyatları 1000 lira olarak sabitlenmiş durumda ve firmalar bu fiyatın üzerinde satış yapamıyorlar” şeklinde konuştu.