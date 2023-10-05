Bu testi geçemeyen trafiğe çıkamayacak. Aracı ağır hasarlı sayılacak

Sürücüleri yakından ilgilendiren haber TÜVTÜRK'ten geldi. Muayene kurumundan yapılan resmi duyuruda artık egzoz muayenesini geçemeyen sürücüler, trafikten men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Bu testi geçemeyen trafiğe çıkamayacak. Aracı ağır hasarlı sayılacak

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Yetkili kurumdan yapılan resmi duyuruya göre, egzoz emisyon muayenesini geçemeyen sürücüler, artık trafikten men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

TÜVTÜRK'ün sunduğu yenilik, özellikle randevu alarak araç muayenesi yaptırmak isteyen vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak. Gezici araç muayene istasyonları, 77 ilde hizmet vererek yoğunlukları önlemeye ve muayene işlemlerini daha düzenli bir hale getirmeye yardımcı olacak.

Gezici istasyonların yalnızca randevu ile hizmet sunacağının altı çizilirken, otomobil sahiplerinin randevu almadan muayene istasyonlarına gitmeleri mümkün olmayacak. Bu uygulama sayesinde, muayene işlemleri daha düzenli ve hızlı bir şekilde yürütülecek.

'AĞIR KUSURLU' SAYILACAK

TÜVTÜRK'ün yaptığı açıklamada, egzoz gazı emisyon ölçüm testini geçemeyen veya bu testi yaptırmayan araçlar trafikte "ağır kusurlu" olarak değerlendirilecek.

Yeni uygulama ile birlikte, trafiğe çıkan araçların daha güvenli ve çevre dostu bir şekilde seyretmesi hedeflenirken, aynı zamanda kağıt tüketiminin azaltılması ve çevresel etkinin en aza indirilmesi gibi çevre koruma hedefleri de gözetilmektedir.

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