Bu tohum sütten 5 kat daha güçlü

Chia tohumu nedir, yararları nelerdir? Chia tohumu nasıl tüketilmelidir?

Fatma Demirkaya KAYNAK: Haber Merkezi
Bu tohum sütten 5 kat daha güçlü

Chia tohumu özellikle bitkisel beslenen ve proteini yüksek karbonhidratlı yiyecekler arayanların favorisi. Salvia hispanica olarak da bilinen, anayurdu Güney Amerika olan chia tohumu, Maya dilinde güç anlamına gelmektedir. Genellikle siyah veya beyaz renklidirler, iki renk arasında önemli bir besinsel fark yoktur. Mineral, vitamin, omega-3 yağları ve protein bakımında çok zengindir. Ayrıca güçlü bir lif ve antioksidan kaynağıdır.

FAYDALARI NELERDİR?
Bazı kanser türlerinden koruduğuna dair çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Düzenli chia tohumu tüketmenin diyabet riskini azalttığı da bilinmektedir.
İçinde bulundurduğu antioksidanlar sayesinde cilt sağlığını korur ve yaşlanmayı geciktirir. Kolesterolü ayarlama ve tansiyonu düşürme gibi özellikler sayesinde kalp sağlığı için de yararlıdır.
Kemik sağlığı açısından da içinde bulunan kalsiyum, magnezyum, manganez ve fosforun vücut tarafından işlenmesine yardımcıdır. Chia tohumu sütte yaklaşık beş kat daha fazla kalsiyum içerir.

Kadınlar için önemli bir besin kaynağıdır. Meme ve rahim ağzı kanser hücrelerinin büyümesini sınırlandırdığı bulunmuştur. Hamilelikte de vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi ve bebeğin beyin gelişimini sağlar.
Aynı zamanda zayıflamaya yardımcı etkisi büyüktür. Yüksek lifli gıdalar uzun süren tokluk hissine yol açar ve genellikle kalorilerde daha düşüktür. Bu nedenle, sıvılarla beraber tüketildiğinde midede uzun süre doygunluk hissi yaratmaktadır. Kan şekerini dengede tutmaktadır.

YAN ETKİSİ VAR MI?

Chia tohumu ile ilişkili çok az yan etki vardır. Yüksek lif nedeniyle çok fazla tüketmek mide rahatsızlığına neden olabilir. Ağırlığının 10-12 katı su emebildiği için bol su ile tüketmek önemlidir. Küçük çocuklara chia tohumu verilmemelidir.

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