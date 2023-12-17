Bu tünele Tesla'dan başka araç giremiyor

Duvar’ın haberine göre, ünlü milyarder Elon Musk, kurduğu altyapı şirketi 'The Boring Company'nin Las Vegas'ta inşa ettiği tünelin bir kısmı tamamlandı. ABD'nin 'günahlar şehri' Las Vegas'ın büyük bir çoğunluğunu kapsaması planlanan tünel, belirli duraklara ulaşım sağlıyor.

'Vegas Loop' olarak bilinen yer altıdaki ulaşım sistemine, yalnızca Tesla araçlarının girişine izin veriliyor.

Boring Company'nin internet sitesinde, tünel sistemi ve duraklar şöyle açıklanıyor:

"Vegas Döngüsü, Las Vegas topluluğuna ve ziyaretçilerine hızlı ve rahat ulaşım sağlayacak. Vegas Döngüsü, Las Vegas Kongre Merkezi’ni, Strip'teki kumarhaneleri, Harry Reid Uluslararası Havaalanı'nı, Allegiant Stadyumu'nu, Las Vegas şehir merkezini ve sonunda Los Angeles'a uzanacak bir tünel sistemini kapsayacak.

Vegas Döngüsü tamamlandığında saatte 90 binden fazla yolcunun seyahat etmesine olanak tanıyacak."

Tünellerin, yüzey alanı kullanımını en aza indirdiğini aktaran şirket, "Ulaşımı yer altına indirmek, yolları toplumu geliştiren alanlara dönüştürmemize ve şehirlerimizi güzelleştirmemize olanak tanıyacak" diyor ve şöyle devam ediyor:

"Yağmur, kar, rüzgar ve yüzey sıcaklıkları sistemin çalışmasını etkilemez. Tünel inşaası ve işletimi, fark edilebilir herhangi bir yüzey gürültüsü veya titreşim yaratmaz."

Ayrıca, Clark County ve Las Vegas Şehri'nin Vegas Döngüsü için toplam 110 kilometre uzunluğunda tünel inşasını ve 93 durağı onayladığı da aktarılıyor. Elon Musk, 52.5 milyon dolarlık yatırımla başlattığı proje kapsamında 'trafiği hafifletmeyi planladığını' söylüyor. Trafikte 25 dakika süren bir yolculuğu 2 dakikaya düşürdüğü belirtilen tünele giriş ücretleri, 5 ila 12 dolar arasında değişiyor.