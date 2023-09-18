Bu ülkede doğmak doğuştan lotoyu kazanmak gibi. Evsizsen devlet sana ev veriyor

Editör: Osmancan EROK

Sosyal medyada yayılan bir videoda dikkat çekilen anlara imza atıldı.

Videoda bir Norveç vatandaşına “Coğrafya kader midir” diye soruldu. Norveçli kişinin verdiği yanıt dikkat çekti.

Verilen yanıt şu şekildeydi:

Tabii ki çok önemli. Norveç’te doğmak lotoyu kazanmak gibi. Hayal edebileceğin her imkan var.

“Norveç’te herkes mutlu mu?” sorusuna ise “İstatistiklere göre evet.” dedi.

"EVSİZ OLMAK YASAK"

Videoyu çeken kişinin “gerçek mi?” sorusuna ise “Mutsuz olanlar ya da kendine mutsuz diyenler şımarıktır. Çünkü Norveç’te mutlu olmak gerekli. Çok az çalışma saati, çok fazla tatil, yüksek maaş, bedava hastane vesaire. Devlete çalışmak istemiyorum diyebilirsin ve evsiz olmak yasak. Eğer evsiz isen devlet sana ev ve yemek için para vermek zorunda. Eğer hala mutsuz olmayı başarabiliyorsan dünyanın hiçbir yerinde mutlu olamazsın." yanıtını verdi.