Bu vatan sana minnettar Şehidim! Kızların bize emanet rahat uyu Şehidim

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin cenaze töreninde kızları Eslem Sare (3) ve Sayra (2) ise babalarının tabutuna dokunup, el sallaması yürekleri dağladı.

KAYNAK: DHA
Bu vatan sana minnettar Şehidim! Kızların bize emanet rahat uyu Şehidim

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 4 Eylül'de teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi, şehit oldu. Şehit Astsubay Üstçavuş'un şehadet haberi, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Kızılüzüm Mahallesi'nde yaşayan eşi Sevgi Sipahi'ye verildi. Büyük üzüntü yaşayan Sevgi Sipahi, gözyaşlarına boğuldu.

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11 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan şehit Sipahi'nin 5 yıllık evli olduğu, 2 ve 3 yaşında 2 kız çocuğunun bulunduğu belirtildi. Şehidin babası Nihat (59) ile annesi Zeynep Sipahi (57) memleketleri Kayseri'den törenin yapılacağı İzmir'e geldi.

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CENAZEYE 5 BİN KİŞİ KATILDI

Şehidin cenazesi, dün kente getirildi. Bugün ise protokol ve askeri yetkililer tarafından eşlik edilen şehidin cenazesi, helallik alınması için Kızılüzüm Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Şehidin cenazesi evine getirildiğinde yakınları gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından şehit Ünal Sipahi'nin cenazesi, bugün öğle vakti düzenlenen tören için Binali Yıldırım Millet Bahçesi Camisi'ne getirildi.

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Cenaze törenine eşi Sevgi Sipahi, babası Nihat Sipahi, annesi Zeynep Sipahi, kızları Eslem Sare, Sayra, kardeşleri Havva, Cevriye, Nurgül, Hüseyin ve Hakan Sipahi ile İzmir Valisi Süleyman Elban, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, milletvekilleri, siyasi parti temsilcilerinin de aralarında bulunduğu protokol üyeleri ve yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Milli Savunma Bakanı, Türk Silahlı Kuvvetleri, CHP Genel Başkanı törene çelenk gönderdi.

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Törende güçlükle ayakta duran eşi Sevgi Sipahi, "Kurban olurum, aşkım" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin kızları Eslem Sare, Sayra ise babalarının tabutuna dokunarak el salladı.

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Şehidin yakınları, cenazede taziyeleri kabul etti. Kılınan namaz sonrası şehit Ünal Sipahi'nin naaşı, askerlerin omzunda top arabasına taşındı. Cenazeye katılanlar, tekbirle şehidi son yolculuğuna uğurladı. Şehit Sipahi'nin naaşı, Kızılüzüm Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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