Bu vergiler ruhsatsız silaha rağbeti artıracak! Bir yıllık fiyatı ‘pes’ dedirtti…

Türkiye’de 30 milyona yakın ruhsatsız silah bulunurken resmi kayıtlarda 626 bin 988 adet taşıma ruhsatı kullanılıyor. Dün ise Silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarından alınacak maktu harç tutarında Cumhurbaşkanı Kararı, ile değişikliğe gidildi.

Harç tutarlarında yüzde 100 üzerinde artış gerçekleşti. Her yıl için gerçek kişilere verilecek silah taşıma izin ruhsatı için maktu harç tutarı yıllık 31 bin 600 lira olarak hesaplandı.

5 yıllık silah taşıma ruhsatı vergisi ise dudak uçuklattı. 79 bin TL'den 158 bin TL'ye çıkması dikkat çekti. Tabanca taşıma ruhsatı almak isteyenler 5 yıllık ruhsat için bu vergiyi ödeyecek.

İlgili karara göre 5 yıllık bulundurma harç ücreti 25.282,70 TL'den 50.565 TL'ye, özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnamesi de 611,20 TL'den 1.225 TL'ye getirildi.

Karar yarından itibaren yürürlükte olacak.