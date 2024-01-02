BU yazıyı okumadan pazara gitmeyin

Diyet yapıyorsanız ya da diyabet hastası iseniz hangi sebze ve meyvede ne oranda şeker olduğunu da bilmek durumundasınız. İşte içeriğinde şeker barındırmayan ya da çok az barından o sebze ve meyveler...

KUŞKONMAZ

Metabolizmayı hızlandırmak için de tüketilir. A, C, E, K, B6 vitaminleri, demir, bakır, folat gibi mineralleri barındırır. Protein bakımından da zengin.

BROKOLİ

A, C, D, E, K, vitaminleri bulunuyor. Kalsiyum, demir, fosfor, çinko ve potasyum da içeriyor. Çok güçlü bir antioksidan.



BRÜKSEL LAHANASI

Anti-kanserojen özelliklere sahip bir besin maddesi. Düşük şeker oranı ve sıfır yağ içermesi dikkat çekiyor.

DOMATES

Domates az yağlı ve neredeyse şekersiz gıdalardan biri. K vitamini zengihi. Kemik sağlığını koruyor. Gece körlüğünü önlüyor.

PANCAR

Potasyum, demir ve lif gibi minerallerle yüklü. Şeker oranı çok düşük.



GREYFURT

Sıfır yağ ve düşük şeker içeriyor.

AVOKADO

Düşük şekerli ve az yağlı yiyeceklerden. E, A, K, B6 ve C vitaminlerini barındırıyor. Az miktarda folat, bakır ve protein de var.



BEYAZ LAHANA

A, C, D, E ve K vitaminleri açısından zengin; magnezyum, çinko ve sodyum gibi mineraller içeriyor.

MARUL

Hiç şeker içermez. Gün içinde bol miktarda yenilebilir. Tam anlamıyla folat, manganez ve demirin zengini...100 gramında sadece 0.8 gr şeker bulunuyor.