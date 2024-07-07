Bu yenilgi Montella'ya yazar

Şampiyonanın ilk maçından son maçına kadar forvetsiz bir sistemle oynayan, bu anlamda da sık sık eleştirilen İtalyan Montella, Hollanda ile oynanan yarıfinale kalma maçında da, inadından vazgeçmedi ve başını bağladı…

Bu maç ya da bu yenilginin faturası Montella’ya kesilir…

Sadece Montella’ya mı?

Elbette değil…

Kadro kurma anlamında İtalyan Hocaya “sessiz” kalan, “uyarmayan” ve ölü taklidi yapanlara da yazar!

Buraya kadar gelip, hiçte hak edilmeyen bir şekilde kupaya veda etmenin bir soruşturulması gerekmez mi?

Tekmeye kafa koyan oyuncuların hakkı aranmaz mı?

Maçtan sonra hüngür hüngür ağlayan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nun göz yaşlarının hesabı sorulmaz mı?

Sadece Hakan’ın değil, bütün takımın, hatta bütün ülkenin gözyaşı bu kadar mı değersiz?

Ferdi’nin, Mert’in, Arda’nın ve diğer oyuncuların verdikleri emeklerin, çabaların, alın terlerinin, bir teknik adam tarafından zayi edilmesi nasıl izah edilebilir?

Türkiye, turnuvada 6 gol atıyor, bu 6 golün 4’ünü savunma oyuncuları atıyor…

Savunma oyuncularının gol atmaları bir takım için inanılmaz artı…

Eyvallah…

Ama, elinde Cenk Tosun gibi, golcülük anlamında rüştünü ispatlamış bir oyuncu varken, onu ısrarla oynatmamanın altında başka şeyler aranır!

Kimse kusura bakmasın…

Ben daha da ileri giderek, Cenk Tosun’un tahtaya isminin yazılmamasının altında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin Beşiktaş’a ve tribünlerine olan husumetine yoruyorum…

A Milli Takımımız, Montella’nın futbol aklıyla ya da sistemiyle değil, duyguları ve oyuncuların özverileriyle ilk 16 takım arasına ismini yazdırdı…

“Futbolda tekmeye kafa koyma” eyleminin nirvanasını Salih gösterdi…

Özellikle Portekiz ve Hollanda maçlarında sınıfta kalan Montella ile Türkiye nereye gider bilemiyorum, ama iyi yerlere gideceğini sanmıyorum…

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, sadece kendisi değil, Montella gibi Hamit Altıntop gibi ekürilerini de götürmelidir…

En azından Türk futbolunun geleceğine konulan “ipotek” böylece ortadan kalkmış olur…

Mehmet Büyükekşi’nin kalmasını isteyenlerin, gitmesini isteyenlerden daha çok olduğunun da altını çizmekte yarar var…

Neden mi?

Çünkü, TFF’ye çöreklenen, TFF’de iş sahibi olanlar Mehmet Büyükekşi’nin gitmesini istemeyenlerdir…

Son olarak, forma giyen giymeyen bütün futbolcuların alınlarından öpüyorum…

Hepsi bu turnuvanın birer parlayan yıldızı oldular.