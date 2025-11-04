Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler-All Star yarışmasının duyurularını sosyal medya hesabından yapıyor. Survivor 2026 Ünlüler-All Star’ın ilk yarışmacısı Bayhan, Bayhan’ın ardından da Keremcem yarışmanın kadrosuna dahil olmuştu.

Son olarak tartışmalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Çıtak kadroya giriş yapmıştı. Acun Ilıcalı kadroya dahil olan yeni bir ismi daha sosyal medya hesabından duyurdu. Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımıyla eski futbolcu Mert Nobre'nin yeni sezon kadrosunda yer alacağını paylaştı.

Ilıcalı paylaşımında, “Efsane futbolcu Mert Nobre, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum” notunu düştü.

Survivor 2026 kadrosunda yer alacağı öğrenilen Nobre'nin kim olduğu merak konusu oldu.

MERT NOBRE KİMDİR?

Mert Nobre 1980 yılında Brezilya'da doğdu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Kayserispor, Mersin İdman Yurdu, Erzurumspor ve Gençlerbirliği formalarını giydi. Forvet mevkisinde forma giyen Mert Nobre 2019 yılında Gençlerbirliği forması ile Adana Demirspor karşısında son maçına çıktı.

PROFESYONEL FUTBOLA PARANÁ CLUBE TAKIMIYLA BAŞLADI

Nobre profesyonel futbol kariyerine Paraná Clube takımıyla başladı. Ardından 1999 yılında Brezilya birinci liginde forma giymeye başladı. 19 yaşındayken ilk maçına Corinthians karşısında Fernando Diniz'in yerine oyuna girerek çıktı. Nobre sezonda toplam 7 maça çıktı. İkinci resmî maçında 16 Ekim'de Gama karşısında yine yedeklerden oyuna giren Nobre kariyerinin ilk golünü attı. Burada geçirdiği 4 yılın ardından Nobre Japon ligi takımlarından Kashiwa Reysol'a transfer oldu.

Nobre, Japonya'da başarısız bir sezon geçirdi. Nobre, Parana ile Brezilya ligindeki gösterdiği performansı ile büyük takımların dikkatini çekmeyi başardı. 2003 sezonunun ortasında Cruzeiro takımına transfer oldu.

Nobre'nin Türkiye serüveni ise 2003'te Brezilya sezonunun bitmesinden sonra Türkiye'de devam eden 2003-04 sezonu devre arasında Fenerbahçe'ya kiralandı. Nobre, Fenerbahçe'den ayrılana kadar her sezon kiralandı. Fenerbahçe'nin 100. yıl kadrosunda düşünülmeyen Nobre, 2006-07 sezonunda kiralanmadı. Nobre 18 Mayıs 2006 tarihinde İstanbul'un bir diğer büyük takımı Beşiktaş'a transfer oldu.

2019 YILINDA FUTBOL KARİYERİNİ SONLANDIRDI

Beşiktaş'ın ardından 2011 yaz transfer sezonunda Mersin İdman Yurdu'na transfer oldu. Daha sonra Kayserispor, FC Wil 1900, Erzurumspor ve Gençlerbirliği formalarını giydi. Profesyonel futbol kariyerini 2019'yılında sonlandırdı.