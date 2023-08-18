Bu yolu kullanarak ev kiralayanlar dikkat! Maliye her an kapınızı çalabilir

Airbnb (AirBedandBreakfast) dünyanın pek çok ülkesinde kullanılıyor ve oda, daire ya da ev kiralamalarına olanak tanıyor.

HaberGlobal.com'da yer alan bilgilere göre; Türkiye’de de son dönemde çok tercih edilen platforma olan ilgi işin vergisel boyutunu da gündeme getirdi. Ev sahipleri ve özellikle misafirler açısından oldukça cazibeli olan ‘kısa süreli kiralama’ yöntemi avantajlarının yanında vergisel yükümlülükleri de beraberinde getiriyor. Vergi Uzmanı Mahmut Aydoğmuş, evini ya da odasını bu yöntemle kiralayan pek çok ev sahibini ileride sorun yaşamamaları için yükümlülükleri konusunda uyardı ve merak edilen konular hakkında önemli bilgiler verdi.

Bir konutun günlük ya da haftalık olarak kullanıma sunulmasının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ticari faaliyet olarak değerlendirildiği konusunda ev sahiplerini uyaran Aydoğmuş, şu ifadeleri kulllandı:

“Kısa dönemli kiralama süreçlerindeki tüm aktörler için vergisel yükümlülükler var. Airbnb üzerinden örnekle açıklayacak olursak; Airbnb’nin asıl konumu, konutu kiralayıp kiraya vermek değil kiralama hizmetine aracılık etmek ve ödeme hizmetinin sağlıklı gerçekleşmesini sağlamak. Ayşe Hanım, İzmir’de bulunan eşyalı evini yaz dönemlerinde kısa süreli kiraya vermek amacıyla Airbnb üzerinden ilana koyar. Almanya’da yerleşik Anna Hanım, Türkiye tatilinde konaklama için 5 gecelik online rezervasyon yaptırır. Airbnb üzerinden kredi kartı ile geceliği 2 bin 400 TL’den 12 bin TL konaklama ücreti ve 2 bin TL komisyon olmak üzere Airbnb’ye 14 bin TL ödeme yapar. Bu durumda Ayşe Hanım’ın, kısa süreli evini kiralayan Anna Hanım’a 12 bin TL’lik (Yüzde 20 KDV dahil) fatura düzenlemesi gerekir. Bunun sebebi de elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 37. maddesi kapsamında ticari kazanç olarak değerlendirilmesi ve KDV Kanunu 1/1, 1/3-f kapsamında KDV’ye tabi olması. Ayrıca bir diğer önemli nokta, Ayşe Hanım’ın Vergi Usul Kanunu (VUK) uyarınca işe başlama bildiriminde bulunma ve defter tutma zorunluluğu var. Tıpkı bir otel ya da konaklama tesisinin yaptığı gibi ticari bir faaliyet ve bunun sonucunda elde edilen kazanç olarak olaya bakmak lazım. Elbette elde ettiği kazançtan GVK 40. maddede belirtilen giderleri ve 89. maddede belirtilen indirimleri dikkate alabilir.”

Vergi Uzmanı Mahmut Aydoğmuş, bu tip kısa süreli kiralamaların normal kira geliri yerine ticari faaliyet sonucu elde edilen gelir olarak değerlendirilmesi ile ilgili olarak “Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 70. maddesinde söz konusu kiralama işlemi karşılığında elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı olarak tanımlanmakla birlikte kısa süreli ve düzenli kiralama işlemlerine yönelik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın verdiği özelgede ‘Süreklilik arz eden bir şekilde farklı kişilerin kullanımına hazır halde bulundurulması, kalacak kişilere konutun teslimi ve kalma sürelerinin sonunda konutun teslim alınması ve yeniden kullanıma hazır hale getirilmesi bir organizasyonu gerektirmektedir. Ayrıca, söz konusu konutun belirli bir bedel karşılığı olmak üzere günlük ya da haftalık olarak kullanıma sunulmasında bir kira akdinden söz edilmesi mümkün olmadığından bu faaliyetin ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi gerekmektedir’ şeklinde görüş belirtilmiş durumda.” dedi.

Vergi Uzmanı Mahmut Aydoğmuş, Airbnb ve benzeri yurtdışı platformlar üzerinden yapılan kısa süreli kiralamalarda ciddi kayıt dışılık olduğu ve vergisel konularda yeterli bilgiye sahip olunmadığının altını çizerek, “Evlerini bu şekilde kiraya verenlerin ileride Maliye ile sorun yaşamamaları için önem taşıyan konular hakkında bilgilenmeleri ve belirttiğimiz bu konuları dikkate almalarında fayda var” ifadelerini kullandı.