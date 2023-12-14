Bu yöntemle kuru fasulye ilk günkü tazeliğini koruyor. İşte anneleri kurtaracak tüyo

Kuru fasulye, Türk mutfağının vazgeçilmez besin kaynaklarından biri olup, protein açısından zengin ve sağlıklı bir gıda seçeneğidir. Ancak, kuru fasulyenin uzun süre saklanması sırasında böceklenme gibi sorunlarla karşılaşabiliriz. Bu durum, hem gıdanın israfına yol açar hem de sağlığımız için olumsuz etkilere neden olabilir. İşte kuru fasulyenin böceklenmesini önleyerek 1 yıl boyunca taze kalmasını sağlayacak bazı etkili yöntemler:

KURU FASULYEYİ DOĞRU ORTAMDA SAKLAYIN

Kuru fasulyelerinizi saklamadan önce, onları nem, ısı ve doğrudan güneş ışığından uzak bir yerde tutmanız gerekir. Kuru ve serin bir yer, fasulyelerinizi saklamak için en uygun ortamdır. Ayrıca, hava almayan kaplarda veya vakumlu poşetlerde saklamak, fasulyelerin nemden etkilenmesini engelleyecektir.

CAM KAVANOZLARI KULLANIN

Kuru fasulyelerinizi saklamak için cam kavanozları tercih edebilirsiniz. Cam kavanozlar, hava geçirmez bir ortam sağlayarak böcek ve diğer haşerelerin içeri girmesini engeller. Kavanozların ağzını sıkıca kapattığınızdan emin olun.

DEFNE YAPRAĞI EKLEYİN

Kuru fasulyelerinizi sakladığınız kabın içerisine birkaç adet defne yaprağı eklemek, doğal bir böcek repelenti olarak işlev görecektir. Defne yaprağının kokusu, böcekleri uzak tutmada oldukça etkilidir.

Biberiye ve lavanta gibi bitkilerin güçlü kokuları da böcekleri uzak tutmada yardımcı olabilir. Kuru fasulyelerinizin yanına bu bitkilerden birkaç dal koyarak doğal bir koruma sağlayabilirsiniz.