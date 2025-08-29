Buca’da kanlı gece! Silahlar kayıp telefon için ateşlendi

Kaynak: İHA

İzmir’in Buca ilçesinde bir restoranda yaşanan tartışma, cinayetle sonuçlandı. 20 yaşındaki genç bir işletme sahibi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İşletme sahibi yanında bulunan tabanca ile gence ardı ardına ateş etti.

İzmir'in Buca ilçesinde bir restoranda meydana gelen kavganın ardından cinayetle sonuçlanan olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Cinayetin sebebinin, bir müşterinin kaybolan cep telefonunu çaldığı şüphesi yüzünden olduğu öğrenildi.

Olay 25 Ağustos akşamı saat 01.30 sıralarında, Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi'nde bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restorana müşteri olarak gelen E.K (20) ile işletme sahibi Y. E. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve olay sokağa taştı. Kavgada işletme sahibi Y.E., yanındaki tabancayla E.K'ya ardı ardına ateş etti.

Sırtından, kalçasından ve ayağından yaralanan K, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emirhan Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli Y.E., polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

CİNAYETİN SEBEBİ KAYIP TELEFON

Başlatılan soruşturma kapsamında olay gecesinde Emirhan Kaya'nın müşteri olarak eğlenmeye gittiği restoranda, yan masasında bulunan diğer müşterilere ait cep telefonunun kaybolmasından sonra, işletme sahiplerinin Kaya'dan şüphelenilmesi üzerine kavga çıktığı öne sürüldü.

Soruşturmanın devamında polis ekipleri, işletme çalışanları A.B. (45), H.C. (25) ve O.B.'yi (37) de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz E., A.B. ve O.B. tutuklanırken, H.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

aw526918-01.jpg

aw526918-02.jpg

aw526918-03.jpg

aw526918-04.jpg

aw526918-05.jpg

