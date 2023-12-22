BUDO 8 seferini iptal etti

Yurdun genelinde etkili olan yağışlar, deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Bursa ile İstanbul arasında deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.

Bursa Deniz Otobüslerinden (BUDO) yapılan açıklamaya göre, saat 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Aynı gerekçeyle saat 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri de gerçekleştirilemedi.