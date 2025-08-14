BUDO'nun 3 seferi iptal edildi

Kaynak: AA
Marmara Denizi’ndeki sert rüzgar ve dalga, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.

Bursa ile İstanbul arasında deniz ulaşımı sağlayan BUDO, hava muhalefeti nedeniyle üç seferini gerçekleştiremeyeceğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle üç seferini iptal etti.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 15.55’teki Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya), 17.30’daki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.45’teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.

Yetkililer, yolcuların seyahat planlarını güncellemeleri ve sefer durumunu BUDO’nun resmi internet sitesi ile çağrı merkezi üzerinden takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Marmara Denizi’nde rüzgarın gün boyunca etkili olması bekleniyor.

