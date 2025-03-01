Büfe yandı köpekler kurtarıldı

Kaynak: İHA

Balıkesir’in Edremit ilçesinde tütün mamulleri ve alkollü içecek satışı yapılan bir büfede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sırasında içeride mahsur kalan büfe sahibine ait 3 köpek kurtarıldı.

Menderes Bulvarı’nda bulunan bir büfede elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, işyeri sahiplerinin ihbarı üzerine kısa sürede itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri, olay yerine intikal ederek alevlere müdahale etti. Yangın sonrası elektrik akımı kesilirken, ekipler yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı.

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Yangın nedeniyle büfede büyük çaplı maddi hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler sürüyor.

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