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Şanlıurfa'da büfede hırsızlık olayı

Şanlıurfa'da bir büfede hırsızlık olayı yaşandı. Olayda hırsız, panikleyip sigara paketlerini düşürünce kameralara takıldı. 

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 17:29
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Büfede hırsızlık yapan şahıs güvenlik kamerasına takıldı

Şanlıurfa'da büfede hırsızlık olayı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir büfede yaşanan hırsızlık olayı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Ceylanpınar ilçesindeki Viranşehir Caddesi üzerindeki bir büfede yaşandı. Büfeye giren şüpheli, içerde kimsenin olmadığını fırsat bilerek kasadan bir miktar para çaldı. Daha sonra dışarı çıkmaya çalıştığı sırada işyeri sahibinin geldiğini fark etti. Panikleyen hırsız, tezgah üzerindeki sigara paketlerini düşürdü. Hiçbir şey olmamış gibi dolaptan bir içecek çıkartarak almak isteyen hırsız, işyeri sahibinin kasaya doğru gitmesini fırsat bilerek kaçarak uzaklaştı. Kasada paranın olmadığını fark eden işyeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızın eşkalini belirleyen Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, yaptığı çalışma neticesinde şahsı tespit edip yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, hırsızlık, gasp, uyuşturucu ticareti gibi çeşitli suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


(Kaynak: İHA)

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