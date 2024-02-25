Buffett'ın şirketinin kasasında rekor nakit

Berkshire'ın nakit varlığı, holdingin cazip değerlemelerde anlaşmalar bulmakta zorlanması sebebiyle dördüncü çeyrekte 167,6 milyar dolarla rekor seviyeyi gördü.

Şirket ayrıca, bir önceki yılın aynı döneminde 6,63 milyar dolar olan dördüncü çeyrek operasyonel kârını, daha yüksek faiz oranları, sigorta sektörü kazançları ve yatırım gelirlerindeki artışın yardımıyla 8,48 milyar dolar olarak paylaştı.

Şirketin cumartesi günü sonuçlarıyla birlikte yayınladığı yıllık mektubunda 93 yaşındaki Buffett, "Bu ülkede Berkshire'da iğneyi gerçekten hareket ettirebilecek sadece bir avuç şirket kaldı ve bunlar hem bizim tarafımızdan hem de başkaları tarafından durmaksızın didik didik edildi. ABD dışında, Berkshire'da sermaye dağıtımı için anlamlı seçenekler olan hiçbir aday yok. Sonuç olarak, göz kamaştırıcı bir performans gösterme ihtimalimiz yok" ifadelerini kullandı.