Buffon, Motta ve Allegri karşılaştırmalarına sert çıktı

Juventus ve İtalya'nın efsane kalecisi Gianluigi Buffon, Serie A hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Buffon, son dönemde Juventus'un iki teknik direktörü Thiago Motta ve Massimiliano Allegri arasındaki karşılaştırmalara son verilmesi gerektiğini söyledi.

Buffon, İtalyan gazetesi La Stampa'ya verdiği röportajda, Motta ve Allegri'nin kariyerlerinin çok farklı aşamalarında olduklarını ve bu tür karşılaştırmaların kulüp için zararlı olduğunu belirtti. "Motta ve Allegri arasındaki karşılaştırmalar artık bir kenara bırakılmalı. Biri çok şey kazandı, diğeriyse daha yeni başlıyor. Onları karşılaştıranlar, kulübü karıştırmaya çalışanlardır," dedi Buffon.

Efsane kaleci, Motta'nın iyi bir teknik direktör olduğunu ve Juventus'ta büyük bir değişim süreci yaşandığını ifade etti. "Motta, çok dikkatli ve iyi bir şekilde hazırlanan bir teknik adam. Böyle büyük değişiklikler zaman alır. Thiago'nun yaptığı işi büyük bir güvenle izliyorum," diyerek, genç teknik direktöre olan inancını dile getirdi.

Buffon, Serie A'nın son yıllarda büyük bir gelişim kaydettiğini ve artık Premier Lig'den sonra Avrupa'nın en kaliteli ligi haline geldiğini belirtti. "İngiltere Premier Lig'inin ardından, Serie A'nın kalitesi çok büyük bir seviyeye geldi. Birçok teknik direktörün yaptığı kültürel devrimle birlikte, artık Serie A maçlarını izlemek keyifli bir hale geldi," dedi.

Buffon, Atalanta'nın başarısının da önemli bir örnek teşkil ettiğini belirtti. Atalanta'nın başarılı olmasının sürpriz olmadığını, çünkü futbolun en üst seviyelerine ulaşmak için plansız hareket edilemeyeceğini ifade etti. "Atalanta, herkes için iyi bir model. Bu başarıya şaşırmıyorum çünkü belirli seviyelere ulaşmak istiyorsanız, plansız bir şekilde bu işler olmaz. Percassi ailesinin vizyonu çok uzun yıllardır devam ediyor ve Atalanta bu sayede büyüdü," diye ekledi.

Juventus ve İtalya'nın eski kalecisi, futbol dünyasında değişimlerin önemine dikkat çekerken, Serie A'nın geleceği için de umutlu mesajlar verdi.