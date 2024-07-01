Buğday yüklü TIR alev alev yandı! Anız tarlasına sıçradı

Düzenleme: Kaynak: AA
Buğday yüklü TIR alev alev yandı! Anız tarlasına sıçradı

Kırklareli'nin Lüleburgaz bölgesinde, buğday hasadı yapılan bir tarlada, yüklü buğdayla dolu bir tırda yangın meydana geldi.

Buğday yüklü tırda çıktı anızlık alana sıçradı

Ataköy köyü Arpalık mevkii'nde bulunan buğday tarlasında hasat sırasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple bir yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle yangın, çevredeki anızlık alana sıçradı.

Olayın bildirilmesi üzerine, yangın bölgesine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hızla yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu hem tırda hem de anızlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucunda tır tamamen kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 10 hektarlık tarım arazisi de zarar gördü.

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