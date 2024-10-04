Buğdayda ithalat yasağı kota sistemiyle kaldırılıyor

Türkiye, buğday ithalatında uygulanan yasak, kota sistemini kısmen kaldırma kararı aldı. Dünyanın en büyük buğday alıcılarından biri olan Türkiye, yerel üreticilerin hasat döneminde fiyat düşüşlerinden etkilenmemesi için haziran ayında geçici bir yasak getirmişti.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) müdahale alım fiyatlarının açıklanmasının ardından sona erecek olan bu yasak, 15 Ekim itibarıyla kısmen açılacak.

Türkiye, dört aylık alım yasağının bitişiyle birlikte bazı buğday ithalatlarını sınırlamaya devam etmeyi planlıyor. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu, değirmencilere gönderdiği mektupta, 15 Ekim'den sonra piyasa kota sistemiyle sadece kısmi ithalat izni verileceğini duyurdu. Buna göre, değirmencilerin TMO'dan satın aldıkları her 85 ton buğday için yalnızca 15 ton ithalat yapmalarına izin verilecek.

Tüccarlar, önlemlerin belgedeki şekilde uygulanmasını beklerken, resmi bir duyuru yapılmadan önce değişikliklerin olabileceği belirtiliyor. Ticaret Bakanlğı ile Tarım ve Orman Bakanlığının konu üzerinde çalıştığı öğrenildi. Ancak hergangi bir detay verilmedi.