Buğra Kavuncu’nun eşi ve kızıyla oy kullandığı sandıktan sadece 3 oy çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Hatice Özen
Buğra Kavuncu’nun eşi ve kızıyla oy kullandığı sandıktan sadece 3 oy çıktı
İYİ Parti’nin İBB Başkan Adayı Buğra Kavuncu’nun oy kullandığı sandığın tutanağı ortaya çıktı.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Eyüpsultan İlçesinde sandığa gitti

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Eşi Hülya ve kızı İlay Gökçe'yle beraber Göktürk Turgut Özal Ortaokulu'na gelen Kavuncu, "2254" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

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SADECE 3 OY ÇIKTI

Kavuncu’nun ve ailesinin oy kullandığı sandığın tutanağı ortaya çıktı

2254 numaralı sandıkta, İYİ Parti Adayı Kavuncu’ya sadece 3 oy çıktı.

CHP Adayı Ekrem İmamoğlu’na 220, AKP Adayı Murat Kurum’a 35, Zafer Partisi Adayı Azmi Karamahmutoğlu’na ise 3 oy çıktı.

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