Bugün 155 km hızla gelecek felaket yaşanacak. Metrekareye rekor yağış düşecek

Karar'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Libya'da yaşanan felaketin ardından uzmanlar bu kez de Yemen için kırmızı alarm verdi.

Yemen’e bugün için meteorolojik afet uyarısı yapılırken metrekareye 1000 mm yağış düşecek diyerek herkese uyardı. Rüzgar hızının saatte 155 km'yi geçeceği belirtilirken dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altı çizildi.

Umman Kasırgası Yemen’i kasıp kavuracak. Meteoroloji Bey, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşım ile felaketin büyüklüğünü duyurdu.

Son yılların en güçlü kasırgası olduğunu işaret eden yetkililer bugün karaya çıkacak olan kasırganın bölgede büyük hasar oluşturabileceğini belirtti. Bölgenin sular altında kalabileceği ifade edilirken tahliye edilmesi gerektiğinin de altı çizildi.