Bugün açılıyor. Sürücülere müjde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin bu akşam açılacağını duyurdu.

Bolu Tüneli heyelan riski nedeniyle 31 Temmuz'da kapatılmış, tüneli uzatma çalışması başlatılmıştı.Bolu Dağı geçişinde 2022'de meydana gelen heyelanın ardından tünelin her iki tüpünün Kaynaşlı yönünde uzatılmasına karar verilmişti. O dönemde Ankara yönünde dağ geçişini sağlayan tüp geçen yıl 90 metre uzatıldı. Çalışmaların ikinci ayağı kapsamında İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının uzatılmasına 31 Temmuz'da başlandı.

BAKANDAN AÇIKLAMA

Çalışmanın 19 Eylül'de tamamlanması planlanıyordu.Çalışmalarla Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde hizmet veren tüp 67 metre uzatılacak. Bu çalışmayla birlikte heyelanlara karşı ulaşım güvenliği artış olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dün katıldığı TGRT'deki programda çalışmaların erken biteceğini açıkladı. Böylece bölgede yaşanabilecek olası heyelanlara karşı ulaşım güvenliği artırılmış olacak.

Bakan Uraloğlu, Bolu Tüneli'nin yarın akşam saatlerinde yeniden açılacağını müjdeledi. Tünelin son rötuşlarının yapıldığını ve 195 milyon aracın 2007'den bu yana buradan geçtiğini hatırlattı. Tünelin kapalı kaldığı süre zarfında kıymetinin daha iyi anlaşıldığını belirten Bakan Uraloğlu, trafik akışının yeniden başlayacağını söyledi.

Mazot ve gübre temel destek olacak. Bakan Yumaklı açıkladı