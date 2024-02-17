Bugün doğanlar 4 senede bir doğum günü kutluyor. 40 yaşında olanlar aslında 10 yaşında

Şubat ayı 4 yılda bir 29 gün oluyor ve bu durum 2024 yılında geçerli olacak. 29 Şubat günü doğanlar bu yıl doğum günlerini tam günlerinde kutlayabilecek.

29 Şubat’ta doğanlar doğum günlerini 4 yılda bir kutlayabiliyor. 29 Şubat'ta doğanlar için beklemek zorunda kalmak, özellikle çocuklar için eğlenceli bir deneyim olabilir.

Bu durum takvimdeki artık yıldan kaynaklanıyor.

ARTIK YIL NEDİR?

Artık yıl, özellikle Şubat ayında kendini gösterir. Normalde 28 gün süren Şubat, artık yılın etkisiyle 29 gün olur. Bu durum, Gregoryen takviminde (Miladi takvim) yer alır ve ilk kez MS 46 yılında Jülyen Takvimi'nde uygulanmıştır.

Artık yılları belirleme kuralı genel olarak 4 rakamının katı olan yılları içerir: 1980, 1984, 1988, 1992, ... Ancak, 100'ün katı olan yıllardan sadece 400'e tam bölünebilenler artık yıldır. Örneğin, 1600 ve 2000 yılları artık yıldır, ancak 1800 ve 1900 değildir.

Bununla birlikte, 4000'e tam bölünebilen yıllar, (400'e tam bölünebilseler bile) artık yıl olarak kabul edilmez. Bu, astronomik yılın yaklaşık 365.242 gün olmasından kaynaklanan hatayı düzeltmeyi amaçlar.

2024 Şubat ayı, artık yılın bir örneği olarak 29 gün sürecektir. Bu durum, 4 yılda bir eklenen artık günün bir sonucudur. Şubat ayının 29 gün olması, tarihlerin daha doğru bir şekilde takip edilmesine katkı sağlar.