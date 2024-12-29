Bugün hangi takımların maçı var? İşte günün karşılaşmaları... (29 Aralık 2024)

Noel tatili sebebiyle birçok ligde araya gidilirken, Avrupa liglerinde İngiltere, İtalya ve Portekiz liglerinde karşılaşmalar devam ediyor.
İşte 29 Aralık Pazar günü Avrupa liglerinde oynanacak önemli karşılaşmalar...
GÜNÜN MAÇLARI
İNGİLTERE PREMIER LİG
17:30 Leicester City - Manchester City
18:00 Crystal Palace - Southampton
18:00 Everton - Nottingham Forest
18:00 Fulham - Bournemouth
18:00 Tottenham - Wolverhampton
20:15 West Ham - Liverpool
İTALYA SERIE A
14:30 Udinese - Torino
17:00 Napoli - Venezia
20:00 Juventus - Fiorentina
22:45 Milan Roma
PORTEKİZ LIGA
21:00 Braga - Casa Pia
23:30 Sporting Lizbon - Benfica
CHAMPIONSHIP
15:30 Preston - Sheff Wed
15:30 Sheffield United - WBA
15.30 Norwich City - Queens Park Rangers
18:00 Bristol City - Portsmouth
18:30 Watford - Cardiff
18:30 Swansea - Luton