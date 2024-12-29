Bugün hangi takımların maçı var? İşte günün karşılaşmaları... (29 Aralık 2024)

Noel tatili sebebiyle birçok ligde araya gidilirken, Avrupa liglerinde İngiltere, İtalya ve Portekiz liglerinde karşılaşmalar devam ediyor.

İşte 29 Aralık Pazar günü Avrupa liglerinde oynanacak önemli karşılaşmalar...

GÜNÜN MAÇLARI

İNGİLTERE PREMIER LİG

17:30 Leicester City - Manchester City

18:00 Crystal Palace - Southampton

18:00 Everton - Nottingham Forest

18:00 Fulham - Bournemouth

18:00 Tottenham - Wolverhampton

20:15 West Ham - Liverpool

İTALYA SERIE A

14:30 Udinese - Torino

17:00 Napoli - Venezia

20:00 Juventus - Fiorentina

22:45 Milan Roma

PORTEKİZ LIGA

21:00 Braga - Casa Pia

23:30 Sporting Lizbon - Benfica

CHAMPIONSHIP

15:30 Preston - Sheff Wed

15:30 Sheffield United - WBA

15.30 Norwich City - Queens Park Rangers

18:00 Bristol City - Portsmouth

18:30 Watford - Cardiff

18:30 Swansea - Luton