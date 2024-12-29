Bugün hangi takımların maçı var? İşte günün karşılaşmaları... (29 Aralık 2024)

Kaynak: Haber Merkezi
Bugün hangi takımların maçı var? İşte günün karşılaşmaları... (29 Aralık 2024)

Futbolseverler yılbaşı yaklaşırken, Noel tatili sebebiyle ara verilen liglerde maç izleyemeyecekken, bir yandan da bazı liglerde maçlar devam ediyor. İşte 29 Aralık 2024 Pazar günü oynanacak önemli karşılaşmalar...

Noel tatili sebebiyle birçok ligde araya gidilirken, Avrupa liglerinde İngiltere, İtalya ve Portekiz liglerinde karşılaşmalar devam ediyor.

İşte 29 Aralık Pazar günü Avrupa liglerinde oynanacak önemli karşılaşmalar...

GÜNÜN MAÇLARI

İNGİLTERE PREMIER LİG

17:30 Leicester City - Manchester City
18:00 Crystal Palace - Southampton
18:00 Everton - Nottingham Forest
18:00 Fulham - Bournemouth
18:00 Tottenham - Wolverhampton
20:15 West Ham - Liverpool

İTALYA SERIE A

14:30 Udinese - Torino
17:00 Napoli - Venezia
20:00 Juventus - Fiorentina
22:45 Milan Roma

PORTEKİZ LIGA

21:00 Braga - Casa Pia
23:30 Sporting Lizbon - Benfica

CHAMPIONSHIP

15:30 Preston - Sheff Wed
15:30 Sheffield United - WBA
15.30 Norwich City - Queens Park Rangers
18:00 Bristol City - Portsmouth
18:30 Watford - Cardiff
18:30 Swansea - Luton

Son Haberler
Hayal dağına tırmandılar
Hayal dağına tırmandılar
MasterChef'te ikinci finalist belli oldu! Somer Şef tarifi istedi
MasterChef'te ikinci finalist belli oldu! Somer Şef tarifi istedi
İzmir’de parkı kana buladılar: Çok sayıda yaralı var
İzmir’de parkı kana buladılar: Çok sayıda yaralı var
Bugün hangi takımların maçı var? İşte günün karşılaşmaları... (29 Aralık 2024)
Bugün hangi takımların maçı var? İşte günün karşılaşmaları... (29 Aralık 2024)
Esra Dermancıoğlu'nun paylaşımı olay oldu! 2024'e veda edip, 2025'e doğru koştu!
Esra Dermancıoğlu'nun paylaşımı olay oldu! 2024'e veda edip, 2025'e doğru koştu!