Bugün kimin maçı var? 15 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

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15 TEMMUZ 2024 MAÇ PROGRAMI
14:00 İspanya – İrlanda UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
17:30 İtalya – Norveç UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
18:00 Hollanda – Almanya UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
18:00 Kayserispor – Samsunspor Hazırlık Maçı Samsunspor Youtube
20:30 Galatasaray - Fortuna Düsseldorf Summer Series Upper Avusturya Spor Smart
21:00 Kuzey İrlanda – Ukrayna UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv