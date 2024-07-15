Bugün kimin maçı var? 15 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bugün kimin maçı var? 15 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

İşte günün programı...

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Bugün kimin maçı var?

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Günün spor programı belli oldu.

15 TEMMUZ 2024 MAÇ PROGRAMI

14:00 İspanya – İrlanda UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

17:30 İtalya – Norveç UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

18:00 Hollanda – Almanya UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

18:00 Kayserispor – Samsunspor Hazırlık Maçı Samsunspor Youtube

20:30 Galatasaray - Fortuna Düsseldorf Summer Series Upper Avusturya Spor Smart

21:00 Kuzey İrlanda – Ukrayna UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

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