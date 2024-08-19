Bugün kimin maçı var? 19 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bugün kimin maçı var? 19 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

Süper Lig'de 2. hafta sona eriyor. İşte günün programı

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Günün spor programı belli oldu.

19 AĞUSTOS 2024 MAÇ PROGRAMI

19:00 Slovakya – Türkiye FIBA U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası FIBA TV

19:30 Lecce – Atalanta İtalya Serie A S Sport 2

20:00 Valladolid – Espanyol İspanya La Liga S Sport

21:00 Hatayspor – Kasımpaşa Trendyol Süper Lig beIN Sports 1

21:00 Eyüpspor – Bodrumspor Trendyol Süper Lig beIN Sports 2

21:00 Amedspor – İstanbulspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

21:45 Juventus – Como İtalya Serie A S Sport 2

22:00 Leicester City – Tottenham İngiltere Premier Lig beIN Sports 3

22:30 Villarreal - Atletico Madrid İspanya La Liga S Sport

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