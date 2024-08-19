Bugün kimin maçı var? 19 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

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19 AĞUSTOS 2024 MAÇ PROGRAMI
19:00 Slovakya – Türkiye FIBA U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası FIBA TV
19:30 Lecce – Atalanta İtalya Serie A S Sport 2
20:00 Valladolid – Espanyol İspanya La Liga S Sport
21:00 Hatayspor – Kasımpaşa Trendyol Süper Lig beIN Sports 1
21:00 Eyüpspor – Bodrumspor Trendyol Süper Lig beIN Sports 2
21:00 Amedspor – İstanbulspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
21:45 Juventus – Como İtalya Serie A S Sport 2
22:00 Leicester City – Tottenham İngiltere Premier Lig beIN Sports 3
22:30 Villarreal - Atletico Madrid İspanya La Liga S Sport