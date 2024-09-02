Bugün kimin maçı var? 2 Eylül 2024. Bugünkü maçlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bugün kimin maçı var? 2 Eylül 2024. Bugünkü maçlar

Paris 2024 Paralimpik Oyunları ve 1. Lig'de heyecan devam ediyor. İşte günün programı...

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Bugün hangi takımın maçı var?

Saat kaçta?

Hangi kanalda?

Günün spor programı belli oldu:
20.00 Eibar-Levante: S Sport, S Sport Plus
21.00 Amed SK-Kocaelispor: TRT Spor, beIN SPORTS 2, tabii
22.30 Elche-Cordoba

PARİS 2024 PARALİMPİK OYUNLARI
10.00 Para Okçuluk - Nil Mısır-Bahattin Hekimoğlu: Final
10.00 Para Atıcılık - Murat Oğuz-Muharrem Korhan Yamaç: Eleme turu
11.00 Para Masa Tenisi - Ali Öztürk: Son 16 turu
11.13 Para Yüzme - Umut Ünlü: Eleme Turu
13.00 Tekerlekli Sandalye Tenis - Ahmet Kaplan: Çeyrek Final
13.00 Para Triatlon - Uğurcan Özer: Final
18.45 Para Masa Tenisi - Nesim Turan: Son 16 turu
19.30 Para Masa Tenisi - Abdullah Öztürk: Son 16 turu
19.30 Görme Engelli Futbol - Çin-Türkiye: Grup aşaması
19.30 Para Masa Tenisi- Merve Demir: Çeyrek final
21.20 Para Atletizm- Aysel Önder: Birinci Tur

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