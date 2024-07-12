Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 12 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 12 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

Milli takım sahaya çıkıyor. Wimbledon'da finalistler belli oluyor.

Bugün hangi takımın maçı var?

Saat kaçta?

Hangi kanalda?

Şifresiz mi?

12 TEMMUZ 2024 MAÇ PROGRAMI

13:00 Karadağ – İsrail FIBA U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 9'unculuk FIBA TV

13:00 Fransa – Türkiye FIBA U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final FIBA TV

15:00 Twente – Nordsjaelland Hazırlık Maçı Twente Youtube

15:30 D.Medvedev - C.Alcaraz Wimbledon Yarı Final TRT Spor

15:30 Slovenya – Almanya FIBA U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final FIBA TV

15:30 İsveç – Finlandiya FIBA U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 9'unculuk FIBA TV

18:00 Letonya – İtalya FIBA U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final FIBA TV

18:00 Portekiz – Sırbistan FIBA U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 9'unculuk FIBA TV

18:30 L.Musetti - N.Djokovic Wimbledon Yarı Final TRT Spor Yıldız

20.30 Türkiye – İsviçre UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri TRT Spor

20:30 İspanya – Polonya FIBA U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final

20:30 Litvanya – Macaristan FIBA U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 9'unculuk

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