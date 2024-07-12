Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 12 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

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12 TEMMUZ 2024 MAÇ PROGRAMI
13:00 Karadağ – İsrail FIBA U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 9'unculuk FIBA TV
13:00 Fransa – Türkiye FIBA U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final FIBA TV
15:00 Twente – Nordsjaelland Hazırlık Maçı Twente Youtube
15:30 D.Medvedev - C.Alcaraz Wimbledon Yarı Final TRT Spor
15:30 Slovenya – Almanya FIBA U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final FIBA TV
15:30 İsveç – Finlandiya FIBA U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 9'unculuk FIBA TV
18:00 Letonya – İtalya FIBA U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final FIBA TV
18:00 Portekiz – Sırbistan FIBA U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 9'unculuk FIBA TV
18:30 L.Musetti - N.Djokovic Wimbledon Yarı Final TRT Spor Yıldız
20.30 Türkiye – İsviçre UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri TRT Spor
20:30 İspanya – Polonya FIBA U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final
20:30 Litvanya – Macaristan FIBA U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 9'unculuk