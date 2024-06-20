Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 20 Haziran 2024. Bugünkü maçlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 20 Haziran 2024. Bugünkü maçlar

EURO 2024 kaldığı yerden devam ediyor. Milletler Ligi'nde finaller başlıyor.

Spor tutkunları ekran başına!

Bu maçlar kaçmaz!

Bugün kimin maçı var?

Hangi kanalda?

Saat kaçta?

20 HAZİRAN 2024 MAÇ PROGRAMI

14:00 Türkiye – Arjantin Voleybol Erkekler Milletler Ligi TRT Spor Yıldız

16:00 Slovenya – Sırbistan UEFA Euro 2024 TRT 1

16:30 Tayland – Brezilya Voleybol Kadinlar Milletler Ligi Çeyrek Final TRT Spor Yıldız

19:00 Danimarka – İngiltere UEFA Euro 2024 TRT 1

21:30 Küba – Slovenya Voleybol Erkekler Milletler Ligi TRT Spor Yıldız

22:00 İspanya – İtalya UEFA Euro 2024 TRT 1

İlgili Haberler
Mourinho Rıdvan Dilmen'i şok etti
Mehmet Büyükekşi ilk kez haklı
İrlandalı kürekçilerden büyük başarı
İrlandalı kürekçilerden büyük başarı
Mehmet Büyükekşi Gökhan Gönül ve Sabri Sarıoğlu'nu açıkladı. 'Hazıra konmayı seviyoruz'
Mehmet Büyükekşi Gökhan Gönül ve Sabri Sarıoğlu'nu açıkladı. 'Hazıra konmayı seviyoruz'
Son Haberler
Mourinho Rıdvan Dilmen'i şok etti Spor
Mourinho Rıdvan Dilmen'i şok etti
Ünlü şirket 15 bin lira bayram ikramiyesi yatırdı! Hesabında parayı gören personel sevindi Ekonomi
Ünlü şirket 15 bin lira bayram ikramiyesi yatırdı! Hesabında parayı gören personel sevindi
Park halindeki otomobil küle döndü Gündem
Park halindeki otomobil küle döndü
Ahu Tuğba'nın hastalığı belli oldu Magazin
Ahu Tuğba'nın hastalığı belli oldu
Kredi kartı limitlerinde yeni karar. Düğmeye basıldı Ekonomi
Kredi kartı limitlerinde yeni karar. Düğmeye basıldı
Kanye West bornozla Bianca çırılçıplak Magazin
Kanye West bornozla Bianca çırılçıplak
Memurlara EYT Darbesi Ekonomi
Memurlara EYT Darbesi