Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 20 Haziran 2024. Bugünkü maçlar

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20 HAZİRAN 2024 MAÇ PROGRAMI
14:00 Türkiye – Arjantin Voleybol Erkekler Milletler Ligi TRT Spor Yıldız
16:00 Slovenya – Sırbistan UEFA Euro 2024 TRT 1
16:30 Tayland – Brezilya Voleybol Kadinlar Milletler Ligi Çeyrek Final TRT Spor Yıldız
19:00 Danimarka – İngiltere UEFA Euro 2024 TRT 1
21:30 Küba – Slovenya Voleybol Erkekler Milletler Ligi TRT Spor Yıldız
22:00 İspanya – İtalya UEFA Euro 2024 TRT 1
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