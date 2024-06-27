Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 27 Haziran 2024. Bugünkü maçlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 27 Haziran 2024. Bugünkü maçlar

EURO 2024'te gruplar sona erdi. Basketbol milli takımımız sahaya indi.

Spor tutkunları ekran başına!

Bugün hangi takımın maçı var?

Saat kaçta?

Hangi kanalda?

Şifresiz mi?

27 HAZİRAN 2024 MAÇ PROGRAMI

13:00 F.Cobolli - B.Harris ATP Eastbourne Çeyrek Final

14:30 M.Purcell - M.Kecmanovic ATP Eastbourne Çeyrek Final

16:30 A.Vukic - Y.Nishioka ATP Eastbourne Çeyrek Final

18:00 T.Fritz - J.Shang ATP Eastbourne Çeyrek Final

18:00 Japonya – Kanada Voleybol Erkekler Milletler Ligi Çeyrek Final TRT Spor Yıldız

20:00 Türkiye – Filipinler Hazırlık Maçı TRT Spor

21:00 Polonya – Brezilya Voleybol Erkekler Milletler Ligi Çeyrek Final TRT Spor Yıldız

İlgili Haberler
Beşiktaş Rafa Silva'ya ödeyeceği ücreti açıkladı
Eda Erdem kendini kaptırdı. Millilerimize evinden eşlik etti
Son Haberler
Hasadı başladı. 300 milyon dal rekolte Yaşam
Hasadı başladı. 300 milyon dal rekolte
İtalyanlar görünce hemen talip oldu! Urfa isotunu tahtından ediyor Yaşam
İtalyanlar görünce hemen talip oldu! Urfa isotunu tahtından ediyor
Geri dönüşümden üretilen kağıt ile 80 milyon ağaç kurtarıldı Yerel Haberler
Geri dönüşümden üretilen kağıt ile 80 milyon ağaç kurtarıldı
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi Dünya
Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi
Seks işçisi ile yaptığı sözleşmedeki detaylar ‘Bu kadarı da olmaz’ dedirtti. Ünlü profesörün sır ölümü sonrası ortaya çıktı Dünya
Seks işçisi ile yaptığı sözleşmedeki detaylar ‘Bu kadarı da olmaz’ dedirtti. Ünlü profesörün sır ölümü sonrası ortaya çıktı
Ergenekon Kumpası’nda FETÖ’cü hakimlere ceza yağdı Gündem
Ergenekon Kumpası’nda FETÖ’cü hakimlere ceza yağdı