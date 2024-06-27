Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 27 Haziran 2024. Bugünkü maçlar

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27 HAZİRAN 2024 MAÇ PROGRAMI
13:00 F.Cobolli - B.Harris ATP Eastbourne Çeyrek Final
14:30 M.Purcell - M.Kecmanovic ATP Eastbourne Çeyrek Final
16:30 A.Vukic - Y.Nishioka ATP Eastbourne Çeyrek Final
18:00 T.Fritz - J.Shang ATP Eastbourne Çeyrek Final
18:00 Japonya – Kanada Voleybol Erkekler Milletler Ligi Çeyrek Final TRT Spor Yıldız
20:00 Türkiye – Filipinler Hazırlık Maçı TRT Spor
21:00 Polonya – Brezilya Voleybol Erkekler Milletler Ligi Çeyrek Final TRT Spor Yıldız
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