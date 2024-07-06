Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 6 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

Kaynak: Haber Merkezi
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 6 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

EURO 2024 millilerimiz Hollanda ile karşılaşıyor... Fenerbahçe Avusturya'daki ilk hazırlık maçına çıkıyor.

Bugün hangi takımın maçı var?

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6 TEMMUZ 2024 MAÇ PROGRAMI

15:00 AZ Alkmaar – Nordsjaelland Hazırlık Maçı AZ Alkmaar Youtube

15:00 Club Brugge – AEK Hazırlık Maçı Club Brugge Youtube

15:30 İtalya – Türkiye FIBA U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası FIBA TV

16:00 Kuchl – Salzburg Hazırlık Maçı Salzburg Youtube

19:00 İngiltere – İsviçre UEFA Euro 2024 Çeyrek Final TRT 1

20:00 Türkiye – İtalya FIBA U17 Dünya Kupası Yarı Final

20:00 Admira Wacker – Fenerbahçe Hazırlık Maçı S Sport Plus

22:00 Hollanda – Türkiye UEFA Euro 2024 Çeyrek Final TRT 1

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