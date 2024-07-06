Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 6 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

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6 TEMMUZ 2024 MAÇ PROGRAMI
15:00 AZ Alkmaar – Nordsjaelland Hazırlık Maçı AZ Alkmaar Youtube
15:00 Club Brugge – AEK Hazırlık Maçı Club Brugge Youtube
15:30 İtalya – Türkiye FIBA U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası FIBA TV
16:00 Kuchl – Salzburg Hazırlık Maçı Salzburg Youtube
19:00 İngiltere – İsviçre UEFA Euro 2024 Çeyrek Final TRT 1
20:00 Türkiye – İtalya FIBA U17 Dünya Kupası Yarı Final
20:00 Admira Wacker – Fenerbahçe Hazırlık Maçı S Sport Plus
22:00 Hollanda – Türkiye UEFA Euro 2024 Çeyrek Final TRT 1
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