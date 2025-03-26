Bugün motorine geldi yarın otogaza zam geliyor. Dün benzine yapılmıştı

Hükümetin tütün ürünleri ve alkollü içeceklerle birlikte en büyük gelir kaynağı olan akaryakıta bugün de zam geldi. Dün benzine 1 lira 52 kuruş zam yapıldı.

Zamdan sonra benzinin litre fiyatı Avrupa Yakası’nda 46 lira 72 kuruş, Anadolu Yakası’nda 46 lira 57 kuruş, Ankara’da 47 lira 29 kuruş, İzmir’de 47 lira 65 kuruşa yükseldi.

Bugün de motorine de zam yapıldı. Litre başına 1 lira 42 kuruşluk artışla motorin İstanbul Avrupa Yakası’nda 46 lira 83 kuruş, Anadolu Yakası’nda 46 lira 71 kuruş, Ankara’da 47 lira 57 kuruş, İzmir’de 47 lira 93 kuruşa depolara dolduruluyor.

Bu gece yarısı da otogaza zam geliyor. Daha önce 65 kuruş olarak açıklanan zam, 70 kuruşa çıkarıldı. Bu zam sonrası İstanbul’da otogazın litresi Avrupa Yakası’nda 28,29 TL, Anadolu Yakası’nda 27,69 TL, Ankara’da 28,19 TL ve İzmir’de 28,04 TL olacak.

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin önümüzdeki dönemde de devam edebileceği belirtiliyor.