Bugünden itibaren tamamen ücretsiz oldu. Bakanlık duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurtlarında ücretsiz konaklama fırsatı sunan "Seyahatsever" projesinin başvurularının açıldığını duyurdu. Proje kapsamında yurtlarda ücretsiz konaklamak isteyenler bugünden itibaren (08.07.2024) başvuru yapabilecekler.

BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

Başvurular, 25 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Bakanlık, projeye sadece 18-30 yaş arasındaki bireylerin başvurabileceğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan 2024 GSB Seyahatsever projesi çerçevesinde, deprem bölgeleri hariç olmak üzere illerde bulunan her birinde 1 kız ve 1 erkek yurdu hizmet verecek.

5 GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ KONAKLANILACAK

Başvuru işlemleri için yurtlarda 5 gün boyunca ücretsiz konaklamak isteyenler, rezervasyon yapacakları yurda en az bir gün öncesinden 444 0 472 (ALO GSB) numarasını arayarak isim, soyisim ve T.C. kimlik numarası ile başvuru yapmaları gerekiyor.