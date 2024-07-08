Bugünden itibaren tamamen ücretsiz oldu. Bakanlık duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bugünden itibaren tamamen ücretsiz oldu. Bakanlık duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Seyahatsever" projesi kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlar 5 gün süre ile ücretsiz olacağını duyurdu. Uygulamanın bugünden itibaren geçerli olduğu belirtildi. Yurtlarda kalabilmek için şartlar sıralandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurtlarında ücretsiz konaklama fırsatı sunan "Seyahatsever" projesinin başvurularının açıldığını duyurdu. Proje kapsamında yurtlarda ücretsiz konaklamak isteyenler bugünden itibaren (08.07.2024) başvuru yapabilecekler.

BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

Başvurular, 25 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Bakanlık, projeye sadece 18-30 yaş arasındaki bireylerin başvurabileceğini belirtti.

sjkhuhyftr.png

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan 2024 GSB Seyahatsever projesi çerçevesinde, deprem bölgeleri hariç olmak üzere illerde bulunan her birinde 1 kız ve 1 erkek yurdu hizmet verecek.

5 GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ KONAKLANILACAK

Başvuru işlemleri için yurtlarda 5 gün boyunca ücretsiz konaklamak isteyenler, rezervasyon yapacakları yurda en az bir gün öncesinden 444 0 472 (ALO GSB) numarasını arayarak isim, soyisim ve T.C. kimlik numarası ile başvuru yapmaları gerekiyor.

88.png

İlgili Haberler
Emeklinin beklediği zam haberi sonunda geldi. Canlı yayında kuruşu kuruşuna rakam verdi
Son Haberler
Büyükekşi'yi yakan olay. Garson hesabı getirdi Spor
Büyükekşi'yi yakan olay. Garson hesabı getirdi
18 paketi yutarak saklamaya çalıştılar Gündem
18 paketi yutarak saklamaya çalıştılar
MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde binlerce ele geçirildi Gündem
MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde binlerce ele geçirildi
İkinci maaş kalkıyor huzur hakkı geliyor. Vatandaşın gözünü boyama tasarısı Meclis’te Ekonomi
İkinci maaş kalkıyor huzur hakkı geliyor. Vatandaşın gözünü boyama tasarısı Meclis’te
TMO ‘dan buğday ve arpa alımı Ekonomi
TMO ‘dan buğday ve arpa alımı
Bozkurt işareti yaparak diplomasını aldı Gündem
Bozkurt işareti yaparak diplomasını aldı
Tır alevlere alev alev yandı Yerel Haberler
Tır alevlere alev alev yandı