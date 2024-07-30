Bükreş'te Mehmet Topal depremi

Kaynak: Haber Merkezi
Bükreş'te Mehmet Topal depremi

Mehmet Topal, Romanya'da fırtına gibi başladı.

Romanya Ligi'ne Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Petrolul damgasını vurdu.

Petrolül, ligin 3. haftasında güçlü rakibi Rapid Bükreş'le karşı karşıya geldi.

Bükreş derbisini Topal'ın takımı 1-0 kazandı. Golü Kosovalı futbolcu Alvin Berisha attı.

Petrolul yönetiminin de tam kadro izlediği maçtan sonra Bükreş'te adeta yer yerinden oynadı.

Mehmet Topal'a büyük sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, galibiyeti sabaha kadar kutladı.

Petrolul, Romanya Ligi'nde ilk 2 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.

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